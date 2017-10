Geen N33 tussen Veendam en Gieten dit weekend

Aan de N33 tussen Gieten een Veendam worden vanaf vrijdag 19:00 tot maandag 9 oktober 06:00 werkzaamheden uitgevoerd. De N33 is dan in beide richtingen voor het verkeer afgesloten tussen de rotonde Gieten en de afslag Veendam.

Een weekend later van vrijdag 13 oktober 19.00 uur tot maandag 16 oktober 06.00 uur is de N33 in beide richtingen afgesloten tussen de afslag Veendam en Siddeburen.

Tijdens beide onderhoudsperioden zijn er omleidingsroutes. Rijkswaterstaat schat dat de reistijd zo'n 20 minuten langer duurt.

Bij het onderhoude gaat het om schadeherstel, schoonmaken, maaien en onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering.