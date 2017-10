Noord Vandaag: Ben jij geboren en gebleven?

Diny en Eelke Wiersema voor hun huis in Niezijjl (Foto: RTV Noord)

'Griet had niet zo veel te vertellen, zei ze. Daarna heeft ze zes uur lang met ons gepraat.' Mark Knip en Milena Bleeksma zoeken Groningers die in een dorp zijn geboren en gebleven. Griet is 81 en ze woont bijna haar hele leven in Niezijl. Ben of ken jij ook iemand die is geboren en gebleven? Dat - en meer - in Noord Van

daag. - Een aantal Groningers krijgt binnenkort een doosje jodiumpillen thuisgestuurd. Die zijn bedoeld om mensen te beschermen na een kernramp, maar niet iedereen is overtuigd van het nut van die pillen. (01:52)

- Het was voor boer Bram Hamminga uit Zuidbroek een dag als vele anderen. Tot hij bij het schoonmaken van de giertank iets glimmends op de bodem zag liggen... (09:43)

- Je verbouwt voor de eerste keer biologische pompoenen en dan gooit een zeer lokale hagelbui roet in het eten. De hagelstenen veranderen de oranje reuzen in onverkoopbare pukkelpompoenen. (12:40)

- Donar kan vanavond in Spanje basketbalgeschiedenis schrijven. (15:15)

- Zondag is de 4 Mijl van Groningen. RTV Noord volgt deze week deelnemers met een bijzonder verhaal. Vanavond Greetje Klok uit Scheemda. Zij bracht haar man naar het ziekenhuis voor een knie-operatie en kreeg hem terug met een dwarslaesie. (17:20) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.