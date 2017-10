OM: Onvoldoende bewijs voor verkrachting door alternatieve genezer

Een 53-jarige ex-Ayurvedisch therapeut moet volgens het Openbaar Ministerie worden vrijgesproken van verkrachting. De officier zag onvoldoende bewijzen voor de daad.

De alternatieve genezer behandelde een vrouw in een praktijk in Delfzijl voor lichamelijke klachten.

Kapot maken

Tijdens die behandelingen betaste hij haar borsten, haar liezen en haar buik. Op 8 november trok hij tijdens de zesde behandeling de broek van de vrouw naar beneden. Vervolgens drong de man met zijn vingers bij de vrouw binnen. Hij dreigde de vrouw kapot te maken als zij hierover sprak.

Problemen oplossen

De man behandelde haar met handschoenen aan. Om haar problemen op te lossen, moest hij haar bloed 'terugdringen' met zijn vingers, en daarvoor haar buik behandelen. Op een handschoen werd DNA aangetroffen, met vaginale cellen van de vrouw.

Ongeldig bewijs

Volgens de raadsvrouw van de man is er veel misgegaan met betrekking tot het DNA bewijs. De handschoenen zijn door mensen die de aangifte van de vrouw kennen, ingeleverd bij de vrouw. Pas een paar dagen later leverde de vrouw de handschoenen in.

De ex-behandelaar is van oorsprong Sri Lankaan en kwam in 1998 naar Nederland. Hij is inmiddels wegens gezondheidsproblemen gestopt met zijn behandelingen.