Na de bloedstollende 76-76 in Leeuwarden tegen Estudiantes probeert Donar vanavond in Madrid de laatste horde te nemen naar de Champions League.

Historie schrijven?

Slaagt de ploeg van coach Erik Braal erin om vanavond in Spanje historie te schrijven en zich voor het eerst te plaatsen voor het kampioenenbal?. Het duel in de Wizink Arena in Madrid begint om 20.30 uur.

Volg het duel via onderstaand liveblog: