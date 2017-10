Verhalen mariniers De Punt rijmen niet met elkaar

(Foto: RTV Drenthe)

De laatste marinier van aanvalsgroep vijf is maandag voor de rechtbank in Den Haag gehoord over de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977.

De verhalen van de zeven mariniers die tot nu toe als getuige zijn gehoord in een proces van nabestaanden tegen de Staat, komen niet met elkaar overeen. Maandag was ook de eerste marinier aan de beurt van groep twee, die op een andere plek de trein in ging.

Tegenspraak De mariniers uit groep vijf spraken elkaar op sommige punten tegen en zeiden allen niet te weten wat de anderen precies deden. Zo hebben meerdere mariniers verklaard dat zij - als enige - op een balkon bleven, het deel tussen twee compartimenten in.

Zuivering Ook 5F, de marinier die maandag sprak, stond op het balkon te wachten totdat hij er langs kon om naar de cockpit van de machinist te gaan. Hij zei dat hij in het krappe gangetje niet langs zijn twee collega's kon, die de twee kleine coupés moesten 'zuiveren'. Toen hij daar tegen een muur leunde heeft 5F niet gezien wat vlak om de hoek gebeurde. Hij heeft niet zelf geschoten en ook anderen niet zien schieten. Op zijn plek werden drie kapers gedood.

Kapot geschoten 5F kon - net als de anderen - vrijwel niets plaatsen van de gebeurtenissen zoals die op de geluidsopnamen zijn te horen van de actie. Daarop zijn knallen te horen en zegt een marinier dat hij ze 'alle twee kapot heeft geschoten' en 'dat ie nu wél dood is'. 5F kon zich dit 'totaal niet herinneren'. Hij suggereerde dat de opnamen in een ander treindeel zijn gemaakt.

Zware munitie Ook de eerste van vier mariniers van aanvalsgroep twee moest getuigen over de actie. Op zijn locatie verwachtten ze twee gijzelnemers, levend of mogelijk al gedood door de scherpschutters die de trein al hadden beschoten met zware munitie die door de wanden van de trein gaat.

Van dichtbij 2B ging met een collega naar rechts. Daar haalden ze een barricade in de coupé omver. Twee anderen gingen linksaf, waar de enige vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja werd doodgeschoten. Onder anderen haar nabestaanden hebben het proces aangespannen. Haar letsel duidt erop dat zij van dichtbij is neergeschoten toen zij al gewond op de grond lag. Dinsdag en woensdag komen nog drie mariniers aan de beurt. De rechtbank heeft bepaald dat getuigen niet met elkaar mogen praten, om onderlinge beïnvloeding te voorkomen. Lees ook: - Mariniers bij treinkaping De Punt spreken elkaar tegen

