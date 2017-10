Live via RTV Noord: Donar gaat voor huzarenstukje in Madrid

(Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar hopen vanavond in Spanje historie te schrijven. De Groningers spelen in Madrid de return van de derde voorronde van de Champions League tegen Estudiantes. De wedstrijd is live via RTV Noord te volgen.

Als Donar de Spanjaarden uitschakelt, haalt de ploeg van coach Erik Braal voor het eerst in de geschiedenis van de club de groepsfase van de Champions League.



Het eerste duel tegen Estudiantes, dat door omstandigheden in Leeuwarden werd gespeeld, eindigde met een gelijke stand: 76-76.



De livestream is geïmproviseerd, nadat maandagmiddag bekend werd dat Spaanse media geen live beelden verzorgen vanuit Madrid. De stream begint om 20.30 uur.



Naast de stream is er een liveblog op onze website en in onze app.

