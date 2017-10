Stakende leraren in Groningen nu ook verzekerd van loon

Leraren die donderdag niet in Den Haag maar in het Groninger Stadspark actievoeren, kunnen wel officieel als staker worden geregistreerd.

Ze kunnen hierdoor aanspraak maken op de stakingsvergoeding van hun vakbond, mocht hun schoolbestuur geen loon uitbetalen over de stakingsdag.

Registratie

Leraren kunnen het stakingsformulier bij de ingang afleveren. Hun collega's die wel met de bus naar Den Haag gaan, nemen de formulieren dan mee voor de officiële registratie.

Studiedag

Voor onderwijsstichting Primenius is dit een uitkomst. Primenius zat met de staking in haar maag, omdat er donderdag een studiedag staat gepland. Voor het bestuur reden om geen loon door te betalen. Directeur Ans Alers van de Mgr. Bekkersschool in Veendam: 'Het bestuur staat helemaal achter het doel van de staking, maar wil wel graag dat er mensen naar de studiedag komen. Het is een middag met lezingen en 's avonds feest, ook juist bedoeld als beloning voor het harde werken.'

Nu de formulieren in Groningen ingeleverd mogen worden, kunnen de zeshonderd leraren van Primenius voorafgaand aan de studiedag toch nog staken. 'Of ze nu aanspraak maken op die vergoeding of niet, het is sowieso fijn dat je stem meetelt door die registratie', aldus Alers.

PO in actie

Voor organisator PO in actie maakt het niet uit of leraren naar Den Haag of Groningen gaan. Stakingsleider Jan van de Ven: 'Dit komt tegemoet aan de wens van veel regionale collega's. Ik hoop dat we samen een duidelijk signaal afgeven. Het allergrootste doel is dat de deuren van de scholen dicht blijven.'

Loon en werkdruk

De basisschoolleraren voeren donderdag actie voor een hoger loon en een lagere werkdruk. Ze willen dat de politiek negenhonoderd miljoen euro steekt in extra salarissen. Daarnaast zou Den Haag vijfhonderd miljoen euro moeten uittrekken voor het verlagen van de werkdruk. Als deze staking geen succes heeft, overwegen de docenten nieuwe acties.

