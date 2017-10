'Hart- en vaatklachten worden vaak niet herkend bij vrouwen'

'Ik werd duizelig en viel op de grond. Ik ben ook nog tegen een tafel gevallen, maar dat heb ik niet gevoeld.'

Hariët Meijer is 44 jaar en heeft een pacemaker. Toen de Groningse geboren werd, bleek dat ze een aangeboren hartafwijking heeft. Die is met een operatie toen verholpen. De jaren erna ging het goed, tot ze op haar dertigste plotseling flauwviel.

Het bleken hartfalen te zijn.



Hartslag van 30

'Ik ben de dag voordat het gebeurde nog bij de huisarts geweest omdat ik me niet lekker voelde. Die heeft toen niet naar mijn pols geluisterd. Toen ik de volgende dag onderuit ging, bleek dat ik een hartslag van 30 had', vertelt Hariët.

Hariët kon in die tijd weinig. Even lopen naar de supermarkt was haar al te veel. Ze was snel moe.



Klachten verwarren met overgang

Het gebeurt vaker dat hart- en vaatklachten niet worden herkend bij vrouwen. Dit komt onder andere omdat medici minder weten over het vrouwenhart. Ook ervaren en interpreteren vrouwen hun klachten anders dan mannen. Zo worden klachten vaak verward met bijvoorbeeld overgangsklachten.



Sneller aan de bel trekken

'Ze trekken minder snel aan de bel bij de huisarts, daarom is het soms moeilijk om de klachten te herkennen. Het duurt dan ook langer voordat er gedacht wordt aan een hartkwaal', zegt cardioloog Addy Lubbert van het Martiniziekenhuis.



Testen minder betrouwbaar

Daarnaast zijn de testen die hart- en vaatklachten moeten aantonen minder betrouwbaar bij vrouwen. 'Hoe dat kan, weten we helaas niet, daar is meer onderzoek voor nodig', zegt Lubbert. Wereldwijd zijn hart- en vaatklachten doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Dat komt mede omdat er minder bekend is over het vrouwenhart. Daar moet verandering in komen, vindt ook Lubbert.



Vooral onderzoek naar het mannenhart

Er zijn wel veel onderzoeken gedaan naar hart- en vaatziekten, maar dan vooral voor het mannenhart. Dit komt omdat mannen hier vaker op jongere leeftijd last van krijgen dan vrouwen. 'Ook werd er bij die studies vaak een leeftijdsgrens gehanteerd, waardoor vrouwen onder vertegenwoordigt zijn', zegt Lubbert. Vrouwen krijgen vaak op latere leeftijd last van de klachten.



'Ik pluk de dag'

Hariët kreeg twee jaar geleden hartritmestoornissen, bovenop haar andere hartklachten. Toch ziet ze het leven positief in. 'Ik sport graag en werk gewoon. Maar ik durf niet meer zover vooruit te kijken als ik vroeger deed. Ik pluk de dag.'

