Pakketsorteerders: 'Heb ik volgende week nog brood?'

Zo'n veertig pakketsorteerders hebben samen met de FNV opnieuw actie gevoerd tegen PostNL. De pakketsorteerders dreigen hun baan te verliezen en de FNV kan zich niet vinden in de werkwijze van het postbedrijf.

Grote onzekerheid

Maury van der Tuuk werkt als postsorteerder bij PostNL en staat op het punt om te beginnen aan haar avonddienst: 'Iedereen is onzeker. De een is bang om aan deze actie mee te doen, de ander denkt ik heb toch niks meer te verliezen. Maar ik ga straks wel met spanning naar bed. Hoe betaal ik mijn rekeningen, wat kan ik nog voor mijn dochter doen? En heb ik volgende week nog wel brood op de plank?', vraagt Van der Tuuk zich hardop af.

Moeilijk gevoel

Van der Tuuk werkt door tot 13 oktober, haar collega Jakob Meijer loopt maandagavond voor de laatste keer naar binnen. Hij maakt gebruik van zijn vakantiedagen en kan daarom eerder stoppen met werken. 'Ik loop zo met een heel moeilijk gevoel naar binnen. De sfeer raak je kwijt, net als de contacten.'

Geen onwil

Van der Tuuk en Meijer willen graag bij PostNL blijven werken, maar zitten vooralsnog in onzekerheid. Beiden werken in de avondploeg van het re-integratieprogramma van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Dat programma stopt, uitzendbureau Young Capital neemt het werk over.

Het uitzendbureau heeft sollicitatiebrieven ontvangen van het huidige personeel, maar heeft hen vooralsnog niks laten weten.

Ultimatum

De FNV heeft PostNL vandaag een ultimatum gesteld. Wilma Nieveen van de FNV: 'Als PostNL onze voorwaarden niet binnen 48 uur accepteert, gaan wij verdere stappen ondernemen.'

