Moedig Donar uitgeschakeld in de Champions League na heroïsch duel in Madrid

Donar is er maandagavond net niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In een gelijkopgaande wedstrijd werd het in Madrid na verlenging 77-69 voor Estudiantes.

De Groningers speelde op de toppen van hun kunnen, maar waren in de verlenging niet meer in staat om de Spanjaarden bij te benen. Na de reguliere speeltijd was het 65-65. Omdat het in Leeuwarden 76-76 was, werd er vijf minuten verlenging toegevoegd aan de wedstrijd.

Beginfase

Estudiantes begon beter aan de wedstrijd en kwam in de beginfase op een voorsprong van 17-12. Donar knokte zich vervolgens terug in de wedstrijd en stond aan het begin van het tweede kwart zelfs even voor met 23-25.

Beide ploegen hielden elkaar tot vlak voor de rust in evenwicht. Met nog 50 seconden te spelen was het 42-40 in Spaans voordeel. In de laatste minuut van het tweede kwart brachten twee onbeantwoorde scores Madrid een 47-40 voorsprong bij rust.

Gelijk opgaand

Donar kwam fris uit de kleedkamer en trok de stand gelijk via Koenis en Curry. In het laatste kwart leken beide ploegen bevangen door de zenuwen en werd er niet veel meer gescoord. Estudiantes leek het duel met een driepunter te beslissen, maar aan de andere kant was het Curry die met een score en bonus vrije worp de stand op 65-65 bracht.

Verlenging

In de verlenging bracht Pasalic Donar nog aan de leiding met 65-67, maar daarna versnelde Estudiantes het spel en waren de Spanjaarden niet meer te achterhalen. Het schot viel niet meer bij Donar en de vermoeidheid sloeg toe. Topscorer aan de kant van de Groningers was Brandyn Curry met vijftien punten.

Wat nu rest voor Donar is de strijd om de Fiba Europe Cup. De tegenstanders in deze competitie zijn nog niet bekend.

