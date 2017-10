Koopzondagenruzie Paddepoel duurt voort; bemiddeling geen succes

De bemiddelingspoging tussen de winkeliers en de Vereniging van Eigenaren in winkelcentrum Paddepoel in de koopzondagenruzie lijkt mislukt. Maandagavond spraken winkeliers met een bemiddelaar over een mogelijke oplossing in het conflict.

Voorstel

Bemiddelaar Koos Nauta kwam met een voorstel van de Vereniging van Eigenaren, waarin zowel de verplichte koopzondag als de bijbehorende boetes blijven. Dat voorstel werd door de overgrote meerderheid van de aanwezige ondernemers van tafel geveegd.



Geen genoegen

De Vereniging van Eigenaren zou voor kleine ondernemers die op zondag dicht willen blijven een soepelere ontheffingsregeling instellen. Daar namen de aanwezige winkeliers -op twee na- geen genoegen mee.

Peter Oest van Paddepoel Fietsen: 'Het bleef onduidelijk hoe de invulling daarvan dan zou zijn. En eerder is al eens gezegd dat wij nooit een ontheffing zullen krijgen, omdat we dicht bij de ingang zitten en mensen dan dichte rolluiken zien.'



Onnacceptabel

Hij vindt het bovendien onacceptabel dat je als ondernemer dan nog steeds aan de VVE moet vragen of je dicht mag. 'En die ontheffing moet je dan zeker ieder jaar weer aanvragen!'

Boete

In het voorstel staat verder dat de winkels ook op koopavond en zaterdag tussen vijf en zes verplicht open moeten. Dat is nu ook het geval en dat leidt net als bij de koopzondagen tot conflicten. Winkeliers die niet opengaan, omdat ze bijvoorbeeld te weinig verdienen in die uren, krijgen van de Vereniging van Eigenaren een boete. Voor enkele ondernemers zijn die inmiddels opgelopen tot duizenden euro's.



Enquête

De gemeente stelde begin dit jaar bemiddelaar Koos Nauta in om de ruzie tot bedaren te brengen. Later droeg de gemeenteraad wethouder Joost van Keulen op zich ook nog persoonlijk met de ruzie te bemoeien. Nauta liet winkeliers een enquête invullen waarin ze mochten aangeven wat ze van de openingstijden en de boetes vonden. Een meerderheid is voor een aantal koopzondagen en er is een meerderheid tegen de boetes.



'Maximaal haalbare'

Waarom Nauta in zijn bemiddelingsvoorstel de boetes toch handhaaft, is niet bekend. Volgens enkele winkeliers is dit het maximaal haalbare wat hij bij de VVE kon bereiken. Nauta zelf wil pas dinsdag bij RTV Noord reageren.

