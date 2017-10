Politie zoekt getuigen bij onderzoek naar dood van 21-jarige jongen langs het spoor

De politie schakelt de hulp in van burgers bij het het onderzoek naar de dood van de 21-jarige jongen die zondagmorgen levenloos langs het spoor in Groningen werd gevonden.

Een machinist zag het lichaam omstreeks half acht liggen langs het spoor bij het Herewegeviaduct. Het is de politie tot nu niet gelukt de toedracht van de dood van de student te achterhalen.

Beveiligingscamera's

De politie is nu op zoek naar mensen die tussen zaterdagavond half elf en zondagmorgen zeven uur bij het spoor of in de omgeving van het Herewegviaduct iets bijzonders gezien hebben. Ook vragen ze Stadjers die beveiligingscamera's in de buurt hebben zich te melden.

