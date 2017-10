Gewonde dieren gaan voortaan naar de Fûgelhelling

De Fûgelhelling in Ureterp vangt voortaan het wild op dat in de gemeente Groningen wordt aangereden, of op een andere manier in nood komt.

Dat gebeurt omdat Faunavisie uit Westernieland ermee is gestopt, omdat ze de vergoeding te laag vond.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming, die de opvang van gewonde of verzwakte dieren organiseert moest dus een andere opvang zoeken, die aan de landelijke regels voldoet. Dat is dus de Fûgelhelling in Ureterp geworden.

Betreurenswaardig besluit

'We kwamen er niet uit met Faunavisie in Westernieland. Het is een betreurenswaardig besluit dat ze er mee stoppen. Toch moeten we het respecteren. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief. Met de Fûgelhelling deden we al zaken en we zijn blij dat zij de opvang nu op zich nemen', zegt Carmen Silos van de Dierenbescherming.

Vogelopvang

De Fûgelhelling in Ureterp was oorspronkelijk een vogelopvang maar vangt al jaren ook ander wild op dat gewond is of in nood verkeert. In de provincie Groningen is behalve Faunavisie geen opvang voor meerdere dierensoorten.