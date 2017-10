Alternatief plan voor 15.000 auto's op Oosterhamriktracé

Een soort verkeerscirculatieplan als alternatief voor drukte op het Oosterhamriktracé in de stad Groningen. Daarvoor pleiten de ChristenUnie en SP in de Groninger gemeenteraad.

Nu rijden er nog 1500 auto's per dag over het Oosterhamriktracé tussen de oostelijke ringweg en het UMCG. Volgens de huidige plannen worden dat er in de toekomst 15.000, zegt Wim Koks van de SP in de stad Groningen.

Meer verkeer verwacht

De gemeente Groningen wil van wat nu nog de busbaan met een ventweg is, namelijk een volwaardige verbinding tussen de ringweg en de binnenstad maken. Daar wordt nu over gesteggeld omdat in de toekomst nog veel meer autoverkeer van uit het Ommeland richting Stad wordt verwacht.

Verkeerscirculatieplan

De ChristenUnie en de SP zien de drukte op het tracé niet zitten. Afgelopen donderdag presenteerden de partijen een alternatief plan waarin het juist niet mogelijk is om in één keer via het tracé van de ene naar de andere kant van de stad te rijden, zoals bijvoorbeeld van de Eikenlaan in Selwerd naar de Petrus Campersingel langs het UMCG.

Toekomstmuziek

In plaats daarvan knippen ze de doorgangen op drie punten: het Wielewaalplein (roze stip), de Oostersingel (op de kaart links van het UMCG) en de Petrus Campersingel (rechts van het UMCG). 'Je kunt overal bij, maar niet dóór', zegt Inge Jongman van de ChristenUnie daarover tegen Dagblad van het Noorden.

De verkeersplannen voor de Oosterhamrikzone zijn nog verre toekomstmuziek. Als alles goed gaat moet het in 2025 ten uitvoer worden gebracht. In 2018 wordt er over besloten.

Lees ook:

- Bewoners beter betrokken bij busplannen Oosterhamriktracé (2016)

- Raad gaat akkoord met 'autoweg' over Oosterhamriktracé (2016)

- Onderzoekers: 'Autoverkeer over Oosterhamriktracé onvermijdelijk' (2016)

- Dossier: alles over de ringweg