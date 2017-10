'Je wordt gek van de stank en de muggen'

'Je wordt helemaal gek van de stank en de muggen'. Peter en Elsa Kamminga uit de Sint Vitusstraat in Winschoten zijn helemaal klaar met het slibdepot van de gemeente Oldambt.

Het depot ligt tegen de huizen van de straat aan op het voormalige terrein van machinefabriek NoordNed. Oldambt gebruikt het terrein om slib uit de vijvers in de gemeente er op te slaan en te drogen.

'Je kunt in de zomer 's avonds niet buiten zitten, zo stinkt het', vertelt Elsa. 'Je kunt je ramen ook niet opendoen. Het is gewoon verschrikkelijk'. De komende jaren wil Oldambt tienduizenden kubieke meters slib blijven opslaan in het depot.

De bewoners van de Sint Vitusstraat hebben de gemeente nu voor de rechter gedaagd. 'De gemeente heeft helemaal geen vergunning. Het mag ook niet omdat het depot veel te dicht bij de huizen ligt', is Kamminga stellig.

De bewoners willen voorkomen dat het slib er straks wel ligt terwijl er geen verguning is. Op 12 oktober dient de rechtszaak tegen de gemeente Oldambt.