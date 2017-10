Michael de Leeuw staat maanden buitenspel door zware blessure

Voormalig FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw heeft afgelopen weekend zijn linker kruisband afgescheurd in de wedstrijd tegen New York City FC. Dat maakte zijn Amerikaanse werkgever Chicago Fire bekend.

De Leeuw liep de blessure zaterdag op toen hij in de 27ste minuut van de wedstrijd hard botste met Yangel Herrera van New York City FC.

Verdrietig

'Iedereen voelde dat het mis was', laat trainer Veljko Paunovic op de website van Chicago Fire optekenen. 'Dit maakt me verdrietig. De blessure is er zwaar', zegt teamgenoot Bastian Schweinsteiger. 'Ik wens hem het beste. Hij was in goede vorm, en werkte heel hard voor het team. Het is ook een teleurstelling voor ons.'

Lang herstel

Chicago Fire meldt dat hij binnenkort geopereerd wordt door de Amerikaanse specialist Brian Forsythe. Voor een dergelijke blessure staat een hersteltijd van zes tot negen maanden. De play-offs om de het kampioenschap van de Major League Soccer gaan daarom sowieso aan hem voorbij, en mogelijk moet hij ook de start van het nieuwe seizoen missen.

Nederlanders

De Leeuw speelt bij Chicago Fire samen met landgenoten Johan Kappelhof, ook ex-FC Groningen, en John Goossens. De drie staan met Fire momenteel op de vierde plek in de Eastern Conference, goed voor plaatsing voor de play-offs. De beste zes van zowel de Eastern en de Western Conference strijden daarin om het kampioenschap.

