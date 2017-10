Bemiddelaar koopzondagenruzie overweegt op te stappen

De bemiddelaar in de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in Groningen beraadt zich op zijn positie.

Koos Nauta werd ruim een half jaar geleden door de gemeente aangesteld om de Vereniging van Eigenaren (VVE) en de winkeliers weer op een lijn te brengen. Maar hij betwijfelt of er een oplossing mogelijk is. 'Ik moet het even laten bezinken. Wat kan ik nou nog bereiken?'

Van tafel veegden

Maandagavond bleek dat de ondernemers het eindvoorstel van de VVE van tafel veegden. Daarin stond dat de koopzondagen en de boetes in stand blijven. Wel zouden kleine ondernemers een ontheffing kunnen krijgen. Zeker eenderde van de winkeliers ziet daar niks in. Een van de bezwaren is dat ze nog steeds van de VVE afhankelijk zijn om dicht te kunnen blijven op zondag.

Gestrand op vertrouwen

Nauta had gehoopt dat dit voorstel steun zou krijgen. 'Ik had het idee dat de ontheffing de ergste druk van de ketel zou halen. Het stuitte op problemen omdat men bang is dat het niet succesvol zou zijn. Het is gestrand op wantrouwen. Maar ik begrijp hun angst ook wel.'

Klantvriendelijk aangekleed

De bemiddelaar had met een ander voorstel willen komen, gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder winkeliers. Daaruit kwam dat een kleine meerderheid tegen de boetes is. Nauta had die boetes dan ook willen schrappen, zodat ondernemers ongestraft dicht kunnen blijven op zondag. Het winkelcentrum zou klantvriendelijk worden aangekleed, zodat de dichte winkels niet zo opvallen. Dat voorstel kwam er niet door bij de Vereniging van Eigenaren.

Vrezen en angsten

In een gesprek vrijdag bij wethouder Joost van Keulen werd besloten de boetes te handhaven en een ontheffing voor kleine ondernemers in te stellen. Dat voorstel haalt het dus niet. 'Ik begrijp beide partijen en hun vrezen en hun angsten.'

Op eieren moeten lopen

Het is de eerste keer dat de bemiddelaar naar buiten treedt met zijn verhaal. Hij wilde zich tot nog toe op de inhoud richten en dat was niet makkelijk. 'Ik heb op eieren moeten lopen om iedereen aan boord te houden. Had gehoopt dat we nu een doorbraak hadden, zodat we verder konden.' Hij besluit op korte termijn of hij toch nog een poging doet.

