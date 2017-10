Rondje Groningen: dit is niét onze beste biertjestapper

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen: de beste biertapper uit de provincie.

1) Even naar de caviadokter, zo terug

Morgen is het Dierendag en daar kan je nu al niet omheen. Het Algemeen Dagblad vond een caviadokter in België... met een klant helemaal uit onze provincie.

2) De beste biertapper van Grunn?

Een mooie kop schuim, op snelheid geschonken en keurig afgtopt. Renate Feenstra tapt het beste biertje van de regio Groningen. Ze is de eerste regiowinnaar voor het NK Biertappen in januari volgend jaar. Één probleem: ze werkt bij restaurant Schokland... in Emmeloord. Heel Gronings is de winnares dus niet.

3) Wat mag wel en niet op Twitter?

Mediatraining begint bij de voetballertjes van FC Groningen al vroeg.

4) Eerste stappen in een nieuwe stad

Eigenlijk wilde ze een video maken van haar verhuizing van Jakarta naar Groningen, maar dat lukte Ninetyninelines niet: ze was te zeer onder de indruk van de nieuwe stad en de cultuurschock. Dus kwam ze met deze vlog:

4) Handje ophouden voor een huis

Wie in Groningen een huis zoekt dat aan zijn wensen en budget voldoet, kan niet kiezen uit het gemiddelde van 10 huizen, maar 2 tot 3. Maar dat is niet het enige teken aan de wand van de woningkrapte hier. Een ander signaal: makelaars die strijden om huizen te kunnen verkopen.

5) Drijvende tuintjes?

Drijvende tuintjes in de diepen? Een standbeeld dat energie opwekt? Het zijn twee voorbeelden die de gemeente Groningen zelf geeft voor haar Open Raad op 4 november - waar juist inwoners naar hun ideeën wordt gevraagd.

6) Bart Hol is een unieke zwemmer

Uniek Sporten zet zich in om sporters met een handicap te verbinden aan faciliteiten en trainers. Bart Hol zwemt met zijn autisme vaak in De Brug in Veendam. Dat gaat zo goed, dat hij eerder al meedeed aan de Special Olympic Summer Games. Voor Uniek Sporten de reden om hem tot ambassadeur van de sport in Groningen te maken.

7) Waar klap je het laptopje open?

Waar in Groningen kan je een kop koffie drinken, maar ook prima je laptopje openklappen? Blogster Vacature via Ginny zet haar favoriete flexwerkplekken in Stad op een rij.

8) Kijk me in de ogen

In het kader 'beter laat geplaatst, dan overhaast': Instagram-gebruiker Yoshji schoot verschillende kiekjes tijdens het oogcontact-experiment in het Noorderplantsoen eind september.

9) Paardentram in recordtempo aangelegd

Weetje uit den ouden doosch

10) Herfst in Groningen

En hier net zo'n mooi herfstplaatje uit de provincie. Weet jij waar in Stad dit is?

11) Sportieve Spanjaarden

Het lukte Donar bijna om ten koste van de Spaanse basketballers van Estudiantes de Champions League groepsfase te halen, maar over twee wedstrijden waren de Madrilenen nét te sterk. Toch toonde het officiele Twitter-account van Estudiantes veel respect voor de Groningers:



