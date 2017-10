Hoge nood: 25.000 euro voor zwembad De Zwoai

Zwembad de Zwaoi in Valthermond krijgt eenmalig 25.000 euro om rond te kunnen komen. Het geld is afkomstig van de gemeente Borger-Odoorn.

Dat meldt RTV Drenthe.

Schade door piekspanning

Halverwege mei zorgde een piekspanning ervoor dat veel elektrische apparaten bij het zwembad doorbrandden. Zo konden de dekzeilen niet meer dicht en raakten de pompen defect. De schade bedraagt ruim 40.000 euro.

Eigen reserves

Enexis schakelde eerst nog een verzekering in, maar dat nam te veel tijd in beslag waardoor het zwembad toch op eigen reserves verder moest. Volgens voorzitter Annemiek de Groot zitten er nog maar 'een paar euro's in de kas'.

Meer subsidie

Het zwembad is erg blij met de eenmalige betaling. De stichting wil nog verder met de gemeente Borger-Odoorn in gesprek over een mogelijke subsidieverhoging.

