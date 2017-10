'Slechte bediening van bruggen belemmert de Veenvaart'

(Foto: RTV Noord)

De bediening van de bruggen in de Veenvaart verloopt niet overal even soepel, en dat is slecht voor het toerisme.

Dat zegt Henk Dun, eigenaar van de jachthaven in Ter Apel, tegen RTV Drenthe. Handicaps De Veenvaart wordt steeds populairder bij vaarrecreanten, maar volgens Dun is er dus genoeg ruimte voor verbetering. 'Er zijn zaken die achterblijven, zoals specifiek de bedieningstijden. Te vaak zijn er te veel handicaps die toeristen als niet prettig ervaren.' Belemmering Dat belemmert het succes van de Veenvaart, zegt Dun. 'Als men pas vanaf 1 mei kan varen en niet vanaf 1 april, dan is dat een minpunt. Stem dat eens beter af. Je moet erop kunnen rekenen dat het goed geregeld is. Handicaps moet je zoveel mogelijk elimineren.' Hij noemt Friesland als voorbeeld waar de bediening beter geregeld is. Maar dat is inherent aan de vaarcultuur daar, aldus Dun.