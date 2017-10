Dit zijn de Groningse dames op de nieuwe Boerinnen Kalender

Pas over drie dagen wordt hij gepresenteerd, maar nu is het al duidelijk: de nieuwe Boerinnen Kalender voor 2018 telt twee Groningse boerinnen.

Daarmee is Groningen goed vertegenwoordigd in de kalender, al moet het Drenthe met drie modellen en een covergirl, wel voor zich dulden.

'Boerin is niet lomp of mannelijk'

De Boerinnen Kalender werd in 2011 opgezet na het succes van soortgelijke initiatieven in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Het idee erachter was om het stereotype beeld van de boerin te ontkrachten. Volgens uitgever Stef Bloo denken veel mensen nog altijd dat boerinnen 'lomp' of 'mannelijk' zijn.

De kalender is gekoppeld aan een wedstrijd voor de mooiste boerin, van Nederland en de andere kalenderlanden. Die prijs werd in voorgaande jaren nog niet door een Groningse gewonnen.

De Groningse boerinnen komen uit...

De boerinnen worden getoond in de 'teaservideo' van de kalender hierboven. Daarin komen ook de Groningse boerinnen langs. Zo is er de 24-jarige Anne-Wil Brontsema uit Zeerijp:

De ander is Marijke Vergeer, 20 jaar, uit Winsum:

Dit zijn de officiële foto's van fotograaf Eline Bon, zoals ze in de kalender terecht komen:

Lees ook:

- Groningse Elsje is niet Miss Boerin 2017

- En de sexy Groningse boerin van 2017 is...

- Sexy Anna uit Sappemeer in Boerinnenkalender 2016

- Sexy boerin uit Bierum in boerinnenkalender 2015