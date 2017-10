Lopend Vuur: Winkels horen op zondag open te zijn

Nog altijd is er gedoe over de zondagsopening op winkelcentrum Paddepoel in Groningen.

Een bemiddelingspoging tussen de Vereniging van Eigenaren en de winkeliers lijkt mislukt.

Boete

Niet alle winkels, met name de kleinere, willen op zondag open. De Vereniging van Eigenaren stelt het verplicht, met een boete als dwangmiddel. Een bemiddelingspoging mislukte dus. De bemiddelaar beraadt zich nu op zijn positie.



24-uurs economie

We leven in een 24-uurs economie, maar de vraag is of iedereen daaraan mee moet doen. Wat vind jij: moet iedere winkelier zelf bepalen of hij op zondag open gaat of is er geen ontkomen aan?



