Menzis geeft huisartsen de vrije hand

Zorgverzekeraar Menzis geeft gezondheidscentra in de stad Groningen en Winschoten de ruimte om zelf te bepalen hoeveel tijd en geld er per patiënt kan worden besteed.

Huisartsen krijgen normaal per behandeling vergoed. In nieuwe afspraken die Menzis maakt met de gezondheidscentra van Arts en Zorg, komt er voor elke patiënt één budget beschikbaar waarvan de huisartsen in de twee centra zelf bepalen hoe ze dat besteden.

Vernieuwend en goedkoper

Als de behandeling of de behandeltijd niet meer centraal staat, maar de patiënt zelf, veronderstellen Menzis en Arts en Zorg dat er dan ook meer vernieuwing in de zorg mogelijk is, die ook nog eens goedkoper uitvalt.

Bijvoorbeeld door het invoeren van zogenoemde e-health consulten of het inzetten van specialisten in de huisartspraktijk. Met dat laatste kan worden bespaard op dure ziekenhuiszorg. Ook vallen die consulten niet onder het eigen risico, wat weer voordelig is voor de patiënt.

Minder administratie

Als het niet meer nodig is om een zeker aantal behandeling uit te voeren om het huisartseninkomen op peil te houden, en dus de prikkel verdwijnt om behandelingen uit te voeren, gaat er ook minder tijd verloren met allerlei administratieve handelingen die nodig zijn om geld van de verzekeraar te krijgen.

Die gewonnen tijd kan weer worden besteed aan de patiënt, zeggen Menzis en Arts en Zorg.

Geld in praktijk

Manager Amon van den Berg van Arts en Zorg denkt dat er op deze manier zo'n drie procent op de huisartsenzorg bespaard kan worden, terwijl de zorg zelf verbetert. Het geld dat ze overhouden mag van Menzis weer in de praktijk worden gestoken.

Menzis blijft als onderdeel van de afspraak de kwaliteit van de zorg controleren. 'Als die kwaliteit daalt, daalt ook de beloning van huisartsen', zegt manager Bertien Dumas van Menzis.

