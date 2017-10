Eilanders protesteren tegen gasboring op Schier

'Nee! Tegen boren. Nee! Tegen boren!' Zo klonk het dinsdagochtend voor het gemeentehuis van Schiermonnikoog, waar eilanders actievoerden tegen gasboringen.

Er is vorige week een grote gasvondst gedaan, twintig kilometer boven het eiland.

In de grond

De inwoners voeren actie tijdens een bezoek van Hansa Hydrocarbons. Dat bedrijf heeft de gasvondst gedaan en is op het eiland om met het college te praten op het gemeentehuis. De actievoerders wachtten met protestborden en een spandoek het bedrijf op. Zowel de gemeente als de eilanders willen dat dit gas in de grond blijft.

Grote gevolgen

'Ze zeiden heel vriendelijk goedemorgen en liepen daarna door. Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij hier staan en dit niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Wij zijn tegen boren', vertelt Josje Kooistra namens de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog die de actie heeft georganiseerd. 'Dit natuurlijke werelderfgoed wordt van alle kanten bestookt met industrie. Deze gaswinning heeft grote gevolgen. We hebben het al gezien in Groningen: bodemdaling en aardbevingen.'

Zorgen geuit

Bert Clever, country manager bij Hansa Hydrocarbons, is tevreden over het gesprek met het gemeentebestuur: 'Het was een vrij constructief gesprek. We hebben uiteengezet wat onze plannen zijn. Het college heeft hun zorgen geuit over wat de impact van deze activiteit zou kunnen zijn. We hebben beiden onze standpunten toegelicht.'



Hansa zegt aan de slag te gaan met de zorgen van het college. Er komt een onderzoek naar eventuele bodemdaling.

Ouderwets

Eén van de vele bezwaren van de actievoerders is dat het duurzamer moet en het niet meer van deze tijd is om zo'n oude fossiele brandstof te gebruiken. 'Dat snap ik. Zo'n 94 procent van onze energiebehoefte wordt nog door fossiel gas, steenkool en olie georganiseerd. Gas is van die drie eigenlijk de beste. En gas van eigen bodem in de Noordzee is dan eigenlijk de beste optie, omdat dat de minste impact heeft', zegt Clever.

Hoeveel gas?

Hoe groot het gasveld is, is volgens Hansa nog niet duidelijk. Het zou om zo'n 60 miljard kubieke meter gaan. 'Wat wij bewezen hebben is dat het veld 6 of 7 miljard kubieke meter gas heeft. Als je alle structuren bij elkaar optelt, dan kom je op die genoemde 60 miljard. Maar dan is daarin niet meegenomen dat daaraan allerlei geologische risico's verbonden zijn die wij moeten wegnemen. Met extra boringen kunnen wij kijken hoeveel er nu daadwerkelijk zit', vertelt Clever.

Na het gesprek met het college komt er binnenkort ook nog een gesprek met de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog.

