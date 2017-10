Kleurrijke 4Mijlers: 'Je kijkt de hele tijd tegen mijn dikke reet aan'

Ze zijn misschien wel de kleurrijkste deelnemers van de 4Mijl. Henk de Haan en Hans Top.

De Haan is oud-voetballer bij FC Groningen en SC Veendam en nu vooral bekend van zijn evenementenbureau Broez'n. Top was in zijn jonge jaren een van de betere lange-afstandslopers van het Noorden. Landelijk bracht hij het tot de subtop. Tegenwoordig is hij beter bekend als de Hoogkerker dakdekker.

Op klompen

Hans Top stopte op zijn 37e met lopen op hoog niveau. Maar als recreant blijft hij verknocht aan de 4Mijl. Dit jaar ook weer. Op gouden klompen. Maar waarom?



'Toen ik met mijn dakdekkersbedrijf begon, liep ik mee met TPG Post in het bedrijventeam. Ik kwam bij de start met een plastic puutje waar mijn klompen in zaten. Collega's vroegen wat ik met die klompen ging doen', zegt Top.

'Gewoon de 4Mijl lopen zei ik. Maar dan winnen we nooit, lieten mij collega's teleurgesteld weten. En weet je wat nu zo mooi was. We werden eerste. Ik liep de 4 Mijl in 26 minuten... op klompen.'

Handelsmerk

Sindsdien zijn klompen het handelsmerk van Top. Hij is er op getrouwd en gebruikt het tijdens de 4Mijl als levend reclame-object.

'Mijn bedrijfsnaam staat erop. Je valt altijd op. Mensen kijken verrast als je aan komt rennen op klompen. Ze horen je van heinde en verre al aankomen. Er bestaat geen betere reclame voor je bedrijf dan een paar klompen', lacht Top met een brede grijns.

Duel

Henk de Haan en Hans Top gaan samen de strijd aan voor het goede doel. Wint Hans op klompen dan doneert hij €500 euro aan Kids United. Wint Henk de Haan, dan doneert Hans Top €1000 euro voor het goede doel.

Onder de 30 minuten?

Henk de Haan verwacht de 4Mijl onder de dertig minuten te lopen. 'Ik wacht bij bakker Bart wel op je. Dan trekken we samen een sprintje richting de Vismarkt.'

'Je hoeft echt niet op mij te wachten beste kerel, want je kijkt de hele tijd tegen mijn dikke reet aan', zegt Top uitdagend.

