Deze dag: winkeldief aan de schandpaal

'Mevrouw K. te Veendam is betrapt op diefstal in onze zaak'. Die boodschap wilde een Veendammer ondernemer plaatsen in een grote advertentie in een OostGroninger Dagblad. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 4 oktober 1972. Uiteindelijk is de advertentie teruggetrokken. Het hoofdkantoor in Zaandam, want het gaat om een Albert Heijnvestiging, vindt het 'niet volgens

de richtlijnen' om de wandaden en de identiteit van de dievegge te onthullen. Dat feit wordt op zich weer nieuws, waardoor de serie diefstallen van mevrouw K. alsnog de aandacht krijgt waar het ondernemer Hovinga om te doen is.

De politie, bij monde van de Veendammer adjudant Luttjeboer, zegt dat 'tegen dergelijke publicaties niet kan worden opgetreden'. Wel waarschuwt hij, dat mensen die dezelfde initialen hebben, de 'opsteller van de advertentie kunnen vervolgen. Privacy van burgers, ook zij die stelen of daarvan verdacht worden, is een groot goed.

Bij het betreden van een Jumbofiliaal in de stad Groningen hangen in april 2016 de foto's van een aantal stelende klanten met het bijschrift 'we hebben geconstateerd dat u vergeten bent om artikelen af te rekenen'. Ze worden dringend verzocht, 'dat alsnog te doen'. Zonder twijfel heeft een jurist van de firma zich hier gebogen over wat nog binnen wettelijke kaders valt. 'Neem het recht nou niet in eigen handen', verzucht officier van justitie Pieter van Rest bij deze gelegenheid.



Klanten van de supermarkt hebben alle begrip voor de actie. Toch gaat het velen een stap te ver, om de beelden op Facebook te zetten. De digitale schandpaal wordt inmiddels door veel ondernemers gebruikt om duidelijk te maken dat winkeldieven beter een straatje om kunnen gaan. Een ondernemer aan de Groningse Vismarkt zet in juli van dit jaar een stelende vrouw duidelijk zichtbaar op zijn Facebookpagina. 'Dat mag niet', legt een collega van mij de winkelier voor: 'Stelen mag ook niet', is zijn antwoord.

De dame in kwestie neemt met de regelmaat van de klok dure flessen whiskey mee zonder te betalen. Winkelier Bergman neemt daarom nog meer maatregelen: hij zet de duurdere flessen drank voortaan achter tralies.En wat die beelden betreft: dieven beklagen zich in het algemeen niet over de foto's en filmpjes die hun slachtoffers via het internet verspreiden. Toch zit aan dat plaatsen een risico.

Wanneer de eigenaar van een Bruna camerabeelden van een stel dat Bosatlassen uit zijn winkel steelt openbaart, is ook een vrouw die niets met de diefstal te maken heeft duidelijk herkenbaar. Ze krijgt veel negatieve reacties, want ze wordt aangezien voor een dief. De vrouw beklaagt zich bij de politie. 'Ze heeft het nodige over zich heen gekregen', vertelt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. 'Ze was daar zeer boos over.' Na een bemiddelend gesprek doet ze geen aangifte.

Toch zullen camerabeelden en het verspreiden ervan een wapen blijven van middenstanders in de strijd tegen winkeldieven. Het afschrikeffect, de schandpaal, het is een beproefd middel. Bedrijfsleider Hovinga van de Albert Heijn in Veendam wilde daarom lang geleden een advertentie plaatsen. Het ging uiteindelijk niet door, maar het werd wel nieuws op deze dag in de geschiedenis, 4 oktober 1972.