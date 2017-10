Groningen strenger op bevoorraden winkels

(Foto: Google Street View)

Winkels in de binnenstad van Groningen mogen niet langer 's middags worden bevoorraad. Die maatregel is per 1 oktober ingegaan in de gemeente.

Bekeuring Met ingang van die datum is de gemeente er nog strenger op gaan toezien dat de bevoorrading van winkels binnen de afgesproken tijden plaatsvindt: van 05.00 tot 12.00 uur. Vervoerders die deze tijden overschrijden, worden bekeurd. Daarmee anticipeert de gemeente op een ergernis van onder andere Joost van Keulen (VVD). De wethouder zei in september: 'Ik constateer nog steeds dat er vrachtwagens om 15.00 uur staan te lossen op de Grote Markt. Dat kan gewoon niet.' Elektrisch mag wel Het laden en lossen in de middag is afgeschaft, maar dat geldt niet voor voertuigen die daarvoor een ontheffing hebben. Deze ontheffing geldt sowieso voor elektrische voertuigen. In 2025 wil Groningen emissievrije stadsdistributie hebben: bevoorrading van winkels en horeca die geen uitlaatgassen uitstoten. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente Groningen in 2014 samen met zes partijen uit het lokale bedrijfsleven de Green deal Zero Emission Stadsdistributie ondertekend. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers Groningen wil meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers in de binnenstad. Om daar ruimte voor te maken, moest de bevoorrading ook worden ingeperkt. Lees ook: - Chauffeurs negeren laad- en lostijden in Stad: 'Dat kan gewoon niet'

