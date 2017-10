Land is sjompenat: nostalgische ploegdag uitgesteld

En de boer die ploegde voort. Een zinnetje uit vroegere tijden. Je hebt er meteen een nostalgisch beeld bij van grote paarden met dikke konten die een ploeg voorttrekken met een boer lopend erachter.

Zo had de organisatie van de Ploegdag van Verhildersum komende zaterdag het ook gedacht, maar helaas gaan we die beelden vooropig niet zien. De Ploegdag is uitgesteld.

Sjompenat

De organisatie heeft dat besloten vanwege de hevige regenval. De landerijen rond de borg Verhildersum zijn 'sjompenat' en er wordt deze week nog veel meer regen verwacht. Daardoor kan er niet geploegd worden met paarden en oude tractoren.

Elk jaar worden de akkers rondom de borg winterklaar gemaakt. Binnenkort wordt een nieuwe datum voor de Ploegdag geprikt.