Kondigt minister Hennis haar vertrek aan tijdens Mali-debat?

Gaat ze opstappen of niet? Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie verdedigt zich dinsdagmiddag in de Tweede Kamer tijdens het Mali-debat.

In Mali kwamen in juli 2016 twee Groninger militairen om het leven door een ongeluk met een mortier. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)blijkt dat Defensie 'ernstig tekortgeschoten' is in de zorg voor de veiligheid van de militairen.

Excuses

Hennis-Plasschaert heeft inmiddels excuses aangeboden aan de nabestaanden van de omgekomen militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit de stad Groningen. De nabestaanden hebben een advocaat in de arm genomen. Ze overwegen een rechtszaak tegen Defensie aan te spannen.

Vertrek

Volgens 'insiders' is de kans groot dat de minister dinsdagmiddag tijdens het debat haar vertrek aankondigt.

Het Mali-debat begint om 15:40 uur en is live te volgen via onze website.

