Arjen Robben durft alleen maar te hopen op een klein wonder

Arjen Robben snapt dat er een klein wonder nodig is om het Nederlands elftal nog op het WK in Rusland te krijgen. 'Zeg nooit, nooit, maar je moet ook realistisch zijn. Het wordt heel, ja echt heel erg moeilijk.'

Waar bondscoach Dick Advocaat en veel internationals hun best doen om vooral optimistisch te zijn, daar weigert Robben zichzelf voor de gek te houden. Drie punten en zes doelpunten moet Oranje in de laatste twee duels in de WK-kwalificatie goedmaken op Zweden om nog de play-offs te halen. Nederland stuit zaterdagavond in Borisov op Wit-Rusland. Zweden en Nederland ontmoeten elkaar dinsdag in Amsterdam.

'Twee duels winnen is al best een zware opgave', leerde de Bedumer de laatste drie jaar. 'Als je dan ook nog met een behoorlijk aantal doelpunten verschil moet winnen. Het verschil met Zweden van zes treffers mag zaterdag niet verder oplopen. Want dan moeten we dinsdag met meer dan 3-0 van ze winnen.'

Opgeven voordat echt alles is verloren, dat past niet bij een gedreven sportman als Robben. Zo lang het Nederlands elftal ook maar een klein kansje op het WK heeft, wil de vleugelaanvaller niet praten over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Maar als Oranje na het EK van Frankrijk ook het WK van Rusland mist, dan zou het zo maar kunnen dat Robben na 95 of 96 interlands afscheid neemt van de nationale ploeg.