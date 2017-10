Delfzijl zegt 'sorry' tegen voedselbank

De gemeente Delfzijl heeft haar excuses aangeboden aan voedselbank Appingedam-Delfzijl. De voedselbank stuurde in maart een brief over ernstige gebreken aan het gebouw. Daar heeft de gemeente te laat op gereageerd.

Zo lekte het dak en ging de verwarming regelmatig stuk. Daardoor moesten de vrijwilligers soms in de vrieskou werken.

Voorschot

Dat pakte ook financieel nadelig uit voor de voedselbank. 'We moesten ten onrechte een voorschot betalen voor gas en licht, terwijl we niet konden stoken', zegt voorzitter Kees Pol.

Excuses

Inmiddels zijn de gebreken grotendeels verholpen. Pol is blij dat de gemeente haar excuses heeft aangeboden. Nu rest alleen nog de vraag of de voedselbank wel in het huidige gebouw moet blijven.

Renovatie

De voedselbank zit nu in een oude gymzaal aan de Europaweg in Delfzijl. Dat gebouw zou eigenlijk gesloopt worden. Toch kijken de gemeente en stichting of het gebouw gerenoveerd kan worden.

Vertrouwd

'Als we moeten verhuizen, brengt dat natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Ook is dit voor cliënten een vertrouwde plek. Daarom gaan we ook onderzoeken of renovatie van het huidige gebouw mogelijk is', zegt Pol.

In de loop van deze maand staan vervolggesprekken hierover gepland. Ruim 170 gezinnen uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum maken gebruik van de voedselbank.

