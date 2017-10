FC Groningen in winterstop naar Costa del Sol

De selectie van FC Groningen gaat deze winter op trainingskamp naar de Costa del Sol. De spelers en staf trainen in januari een week in het resort Sotogrande, onder Marbella.

Het trainingskamp duurt van 8 tot en met 14 januari. Het is nog onduidelijk of de club ook oefenwedstrijden speelt in Spanje.

Bewust in Nederland

Afgelopen winter bleef de selectie van FC Groningen bewust in Nederland. De technische staf wilde het budget van het trainingskamp liever opsparen voor een trainingskamp in de zomer.

Weer Spanje

Nu kiest FC Groningen dus weer Spanje. Dat deed de club al vaker. In voorgaande jaren verbleef de selectie onder meer in Oliva en op Tenerife.