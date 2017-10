Dode Herewegviaduct is 21-jarige Hanze-student

De dood aangetroffen man op het treinspoor bij het Herewegviaduct in de stad is de 21-jarige student Michiel Beenen. Hij studeerde aan de academie voor gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool.

Beenen was een actief lid van de studentengemeenschap. Zo zat hij in de medezeggenschapsraad van de hogeschool en was voorzitter van de raad van advies van zijn studievereniging.

De doodsoorzaak is ook na onderzoek nog niet duidelijk. De politie heeft in ieder geval geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf.

