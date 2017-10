LIVE: Mali-debat is begonnen: uur van de waarheid voor minister Hennis

Het Mali-debat in de Tweede Kamer is dinsdagmiddag om kwart voor vier begonnen.

De Kamer praat met minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie (VVD) over het ongeluk met een mortier in Mali, waarbij in juli 2016 twee Groninger militairen om het leven kwamen. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)blijkt dat Defensie 'ernstig tekortgeschoten' is in de zorg voor de veiligheid van de militairen.

Verantwoording

De minister wil eerst verantwoording aan de Tweede Kamer afleggen over het ongeluk, alvorens conclusies te trekken over haar eigen positie. Dat zei ze dinsdag voorafgaand aan het debat. 'Ik ga verantwoording afleggen', aldus Hennis. 'Daarvoor ben ik hier in de Kamer, zoals het hoort.'

Of dit haar laatste debat wordt als defensieminister en of ze rekent op een motie van wantrouwen, wilde Hennis-Plasschaert niet zeggen.

De meningen van de Kamerfracties

Alle Kamerfracties hebben spreektijd aangevraagd voor dit debat. VVD-Kamerlid Han ten Broeke trapt af en spaart zijn 'eigen' minister niet. Zijn partij is geschrokken van het rapport van de OVV. 'Er is hier aaneenschakeling van vermijdbare fouten gemaakt. Dat is onverteerbaar', aldus Ten Broeke.

De SP vraagt zich af of de minister de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Kamerlid Sadet Karabulut: 'Hoe is het mogelijk dat de missie in Mali is verlengd, terwijl het daar niet veilig was? De minister heeft wel gezegd dat het veilig was, heeft zij de Kamer verkeerd geïnformeerd?'

Volgens de PVV heeft Defensie onder het bewind van deze minister haar zaken niet op orde. Kamerlid Gabriëlle Popken dreigt met een motie van wantrouwen.

Henk Krol van 50PLUS vraagt zich af waarom de menselijkheid van Hennis zo laat komt.

Isabelle Diks van GroenLinks vindt dat er orde op zaken moet worden gesteld bij Defensie.

D66

-Kamerlid Salima Belhaj wil een verandering in de structuur en organisatie van Defensie. Zij vraagt zich af of er bij Defensie zelf voldoende kennis in huis is om dit te realiseren.

Joël Voordewind van de ChristenUnie constateert dat er te weinig financiële middelen zijn voor de ambities van Defensie. 'Het lerend vermogen is ver te zoeken bij Defensie. Alle rode seinen zijn genegeerd', aldus het Kamerlid.

