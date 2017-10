Directeur WarmteStad hoorde kritiek met eigen oren aan

Directeur Dick Takkebos van WarmteStad was aanwezig bij het gesprek waarin het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kritiek had op de expertise van zijn bedrijf. Ook een ambtenaar van de gemeente Groningen zat bij dat gesprek.

Dat zegt het SodM. Zowel WarmteStad als de gemeente laten vandaag echter opnieuw weten dat de kritiek nieuw was en dus onbekend.

WarmteStad wist van kritiek

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is zowel WarmteStad als de gemeente Groningen op de hoogte van de eerdere kritiek. Die kritiek heeft de toezichthouder geuit tijdens een gesprek op 28 augustus. WarmteStad liet eerder weten dat de kritiek nieuw was. 'De informatie van gisteren was nieuw. We hebben besloten het voorlopig bij onze eerste reactie te laten', laat een woordvoerder vandaag weten.

Wethouder Gijsbertsen was afwezig

De aandeelhouders van WarmteStad zijn het Waterbedrijf en de gemeente Groningen. Beide aandeelhouders blijven zeggen dat ze door de kritiek zijn verrast. Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) was niet aanwezig tijdens het gesprek op 28 augustus. Een ambtenaar van de gemeente was dat wel.

Ondanks dat blijft de gemeente bij haar eerdere verklaring. 'Wij waren verrast en zijn dat nog steeds', laat een woordvoerster van de gemeente weten. 'Ik blijf daar bij. Anders zou ik gister gelogen hebben en dat heb ik niet.'

28 augustus

Namens het Staatstoezicht laat Paul Trienekens weten dat hij enkel en alleen de feiten levert. 'Ik vertel wanneer met wie en waarover is gesproken. Ik weet niet met wie de aanwezige mensen wel of niet hebben gecommuniceerd. Ik houd het bij de feiten', besluit Trienekens.

Forse kritiek in adviesbrief

Staatstoezicht op de Mijnen heeft in een adviesbrief richting het ministerie van Economische Zaken flinke kritiek geuit op het aardwarmteproject van de gemeente Groningen. Zo zou er volgens de toezichthouder te weinig expertise aanwezig zijn bij projectorganisatie WarmteStad. Met name de risico's van boren naar aardwarmte in een gebied dat grenst aan aardbevingsgebied, zouden onderschat worden.

