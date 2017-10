Noord Vandaag: 'Als er maar krenten inzitten'

Krentenbollen, oliebollen met krenten, Groninger droge worst en gebakken vis. Het waren de grote trekpleisters voor Duitsers, die dinsdag massaal naar Groningen kwamen. Dat - en meer - in Noord Vandaag

Het was namelijk de 'Dag van de Duitse Eenheid'. 'Dat is eigenlijk gewoon een lekker dagje vrij', vertelt 'beroeps-Duitser' Astrid Brouwer. De geboren en getogen Duitse woont al elf jaar in Nederland.

Op de jaarlijkse vrije dag zijn in Duitsland alle winkels dicht. En dus komen onze oosterburen massaal hierheen. 'Vooral voor alles met krenten erin', aldus Brouwer. (vanaf 3:54)

Verder in Noord Vandaag:

- 'Nee tegen boren! Nee tegen boren!' Bewoners van Schiermonnikoog kwamen dinsdag in opstand tegen nieuwe plannen voor gasboring in de Noordzee boven het eiland. (vanaf 0:55)

- De koopzondagruzie in Paddepoel blijft doormodderen. 'Hard ingrijpen? Graag!' (vanaf 2:54)

- Een nieuw wapen tegen de 'groene soep' in het water: de Harkboot (vanaf 11:00)

- Groningen telt dit jaar twee kalenderboerinnen': Anne-Wil Brontsema uit Zeerijp en Marijke Vergeer uit Winsum. 'Het was heel gaaf om te doen. Nu kan ik later tegen mijn kleinkinderen zeggen: kijk, oma zag er vroeger ook sexy uit.' (vanaf 13:20)

- En zondag is de 4 mijl. Henk de Haan en Hans Top hebben onderling een wedstrijd. Top, lopend op klompen, is ervan overtuigd dat hij gaat winnen. 'Jij kijkt de hele tijd tegen mijn dikke reet aan.' (15:48)

