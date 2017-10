'Elke avond om tien uur slaat iedereen met lepels op pannetjes'

"Ik heb me nog geen moment onveilig gevoeld'. Dat zegt de Groningse Amber Tuinman, die momenteel in Barcelona Europese talen en culturen studeert.

Oude vrouwtjes die hardhandig op straat worden gegooid. Mannen die uit een stembureau worden geknuppeld. Die schokkende beelden uit Barcelona kwamen zondagavond over voorbij naar aanleiding van het referendum over een onafhankelijk Catalonië.

Lepels

De Spaanse politie greep hard in. Maar Amber Tuinman maakt zich vooralsnog geen zorgen dat het uit de hand gaat lopen.

'De Catalanen zijn geciviliseerde vreedzame mensen. Ze staan eigenlijk alleen maar en doen niets. Behalve dat ze elke avond om tien uur op het balkon gaan staan om met lepels op een pannetje te slaan', vertelt Amber.

Koffiekopjes

De mensen beneden op de straat op terrasjes doen mee door met hun lepeltjes op koffiekopjes te slaan. Amber staat dinsdagmiddag bij een andere vreedzame demonstraties in de binnenstad van Barcelona.

'Ik ben met een Spaans huisgenootje even gaan kijken wat ze doen. Maar het is allemaal vreedzaam.'

Niemand mee eens

Zelf is ze duidelijk over de Catalaanse crisis. 'Ik vind dat mensen altijd moeten kunnen stemmen. Dat vinden de Spanjaarden trouwens ook. Ook zij keuren het buitensporig geweld af tegen de Catalanen. Daar is gewoon niemand mee eens.'