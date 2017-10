Nieuw wapen tegen woekerende waterplant: de harkboot

Een in Roden ontwikkelde methode om sloten en kanalen te ontdoen van woekerende waterplanten blijkt erg succesvol te zijn. Het gaat om de zogeheten 'harkboot', bedacht door Leon Sterk.Het is de schrik van iedere waterbeheerder: inheemse of exotische plantjes die zich razendsnel vermenigvuldigen en het open water in korte tijd veranderen in een groene soep.

Borgercompagnie

Ook in Borgercompagnie was dat het geval: het water was zo dicht begroeid dat vissen er niet meer mogelijk was. Bewoners zamelden handtekeningen in om de gemeente te bewegen er iets aan te doen, maar toen de Hengelsportfederatie daarvan hoorde kwam die al eerder in actie: Leon Sterk en zijn harkboot werden naar Borgercompagnie gestuurd.

Hoe werkt het?

De door Sterk ontwikkelde methode werkt als volgt: een boot voorzien van een soort zeef schept het bovenste deel van de waterplanten uit het water. Daarna volgt de harkboot, die de rest van de plant uit de boden loswoelt. Die resten komen boven drijven, waarna de eerste boot nog eens langs komt om de laatste resten te verzamelen.

Gazon

Leon Sterk: 'Het conventionele maaien is eigenlijk het vermeerderen, net zoals bij een gazon. Als je blijft maaien wordt het mooi vol en komt er steeds meer. En wij verwijderen het met wortel en al.'

Hele land

Inmiddels wordt hij in het hele land gevraagd groene soep te komen verdwijderen: 'We zitten in Brunssum, Landgraaf, het Gooi, Friesland, Groningen, Drenthe, noem maar op.'

Groeimarkt

Sterk werkt inmiddels aan een verbeterde versie van zijn harkmethode, waarbij het zeven en het harken in één boot verenigd zijn. Want dankzij de woekerende waterplanten blijft er voldoende werk. 'Het is letterlijk en figuurlijk een groeimarkt', zegt hij, met een grijns op zijn gezicht.

