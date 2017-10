Burgemeester sluit pand in Stad wegens minderjarige prostituee

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Burgemeester Peter den Oudsten is van plan om een woning in de Spicastraat in Stad voor een periode van twaalf maanden te sluiten. In dat pand vond gedwongen prostitutie door een minderjarige plaats.

Eerder dit jaar sloot de burgemeester voor een periode van zes maanden al een deel van de bewuste woning in verband met de handel in harddrugs. Ernstige bedreiging Beide strafbare feiten vormen volgens de burgemeester een ernstige verstoring van de openbare orde. 'Ze zijn een ernstige bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning', laat een woordvoerder weten. Beëindiging 'Illegale prostitutie gaat vaak gepaard met dwang, uitbuiting, mensenhandel en allerlei andere vormen van criminaliteit. Ik vind dit volstrekt onacceptabel en er is mij alles aan gelegen dit te beëindigen', zegt de burgemeester zelf. Verzwarend 'Het feit dat hier bovendien sprake is van illegale prostitutie door een minderjarige vrouw geldt voor mij nog eens als een extra verzwarende omstandigheid. Dit is voor mij bovendien een extra reden om het malafide kamerverhuur in de stad aan te pakken.' Zienswijze Tegen het voornemen van burgemeester Den Oudsten om de woning in de Spicastraat voor een periode van twaalf maanden te sluiten, kunnen de bewoners nog bezwaar indienen. Dat moet binnen drie dagen gebeuren. Daarna neemt de burgemeester een besluit.