Provincie deelt zorg over boren naar aardwarmte in Stad

Gedeputeerde Eelco Eikenaar maakt zich net als het Staatstoezicht op de Mijnen zorgen over de uitvoering van de projectorganisatie WarmteStad.

Het aardwarmteproject kreeg eerder deze week felle kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen. Zo zou de projectorganisatie die de stad heeft opgetuigd om te boren naar aardwarmte onder stad Groningen, over onvoldoende kennis beschikken om dit plan goed uit te voeren. WarmteStad zou met name te weinig weten over eventuele risico's.

Zwart-wit

'Als het Staatstoezicht zich daar zorgen over maakt, dan maak ik me daar ook zorgen over', zegt Eikenaar. 'De veiligheid van de Groningers moet ten allen tijde voorop staan. Als het veilig is moet je het doen, maar als het niet veilig is moet je het niet doen. Zo zwart-wit is het gewoon.'

Serieus nemen

Eikenaar rekent erop dat de gemeente Groningen de aanbevelingen niet links laat liggen. 'Ik ga er blind vanuit dat de stad dit rapport van het Staatstoezicht buitengewoon serieus neemt.'

Lening van twee miljoen

Formeel is de provincie geen gesprekspartner in het project, maar Eikenaar zal dit standpunt namens de provincie verwoorden, zo geeft hij aan. De betrokkenheid van de provincie beperkt zich tot een toegezegde lening van 2 miljoen euro, die pas verstrekt zal worden wanneer WarmteStad daadwerkelijk van start gaat.

