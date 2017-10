'Advocaten maken ondernemers gelukkiger. De wetenschap zegt het'

We geven de NoordZaken-expertbloggers de vrije hand als het gaat om de adviezen die ze geven. Advocaat Peter Fousert grijpt zijn kans om ondernemers te wijzen op het belang van zijn eigen beroepsgroep voor ondernemersgeluk. Brand maar los Peter.

Door Peter Fousert

Het is eindelijk bewezen. Als ondernemer word je niet alleen gelukkig van 'de zon die doorbreekt' of 'een vers kopje theehee'. Dat schrijf ik vrij naar naar Het Goede Doel en René Froger. Ook het inhuren van een advocaat maakt je een stuk gelukkiger. Advocaten wisten dat natuurlijk al lang. Maar het is goed dat er nu wetenschappelijk bewijs is voor dit feit.

Besparen

Uit een onderzoek van onder meer de Nederlandse econoom Paul Smeets blijkt dat mensen gelukkiger worden als ze geld uitgeven aan diensten die tijd besparen (www.pnas.org, buying time promotes happiness, 2017). Laat dat nou net het product zijn dat een advocaat aan ondernemers verkoopt.

Advocaten zijn geen professionele ruziezoekers Peter Fousert

Ruziemakers

Advocaten die zich op de zakelijke markt richten zijn al lang niet meer louter professionele ruziemakers, als ze dat ooit al zijn geweest. We zien de rol van de advocaat veranderen.

Hij wordt steeds meer adviseur in de directiekamer, gericht op het voorkomen van problemen. Denk aan het vastleggen van afspraken, het richting geven aan onderhandelingen of het meedenken over de strategie van een onderneming.

Uurtarief

Pas als het niet anders kan, wordt een geschil in de rechtszaal uitgevochten. Het inkopen van dit soort diensten scheelt je als ondernemer tijd en zorgen en levert dus geluk op.

Al wordt het uurtarief door ondernemers soms als 'aanzienlijk' gezien, wat een advocaat rekent is dus vooral een investering in ondernemersgeluk. Wie wil dat nou niet.

Simpele tips voor ondernemersgeluk:

- Schakel je advocaat tijdig, liever te vroeg dan te laat, in. Sparren over kansen en risico's is een stuk goedkoper dan reageren op een acuut probleem en levert bovendien direct tijdwinst op. Instant geluk.

- Kies een specialist in het toepasselijke rechtsgebied. Specialisten werken sneller en zijn daarom per saldo goedkoper ook als het uurtarief hoger is. Daarbij: je laat je auto toch ook niet repareren door de fietsenmaker?

- Plan onderhoud, daar word je gelukkiger van. Het levert direct tijdwinst op als je op het juridische vlak periodiek de stand van zaken in je onderneming opneemt.

Peter Fousert is advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van Plas en Bossinade Advocaten en Notarissen in Groningen.



