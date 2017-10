Celstraf voor jonge overvaller uit Leek

(Foto: Flickr/Joe Gratz)

De overvallen op een cafetaria in Nieuw-Roden en een tankstation in Tolbert komen een 19-jarige man uit Leek op zestien maanden jeugddetentie te staan. Daarvan is de helft voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Die noemde de reden voor de overval 'verbijsterend'. Schoenen De jonge overvaller had geld nodig voor nieuwe schoenen. Daarom overviel hij de cafetaria op 9 februari. Hij maakte ruim 300 euro buit. De man werd kort na de overval in de buurt aangehouden. Op beeld Op sinterklaasavond overviel hij een tankstation in Tolbert. Hij maakte toen geld en sigaretten buit. De bewakingscamera registreerde die overval, en omschrijvingen van de overvaller in Nieuw-Roden kwamen overeen met die beelden. In de woning van de 19-jarige vonden de agenten kledingstukken die sterk leken op de kleding die door de overvaller op beeld werd gedragen. Behandeling Door stoornissen kunnen de daden de man in verminderde mate worden aangerekend. Hij moet daarvoor worden behandeld, vinden de rechters. Daarnaast moet hij de eigenaar van de cafetaria een schadebedrag van 1100 euro betalen.