'Ik knip mijn lange donkerblonde haren af voor Kids United'

Ze heeft haar tot haar knieholtes, maar dat gaat er zondag op de dag van de 4 Mijl af voor Kids United.

De 19-jarige Megan Weites voetbalt al ruim zeven jaar bij Kids United. Een voetbalvereniging voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Eetstoornis en PDD-NOS

Ze heeft PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis uit het autismespectrum en een chronische eetstoornis, waardoor ze twee keer per dag sondevoeding krijgt.

'Ik speel met veel plezier bij Kids United. Door mee te doen aan de 4 Mijl hoop ik iets terug te doen voor deze geweldige club en iedereen van de club een kans te geven in een eigen stadionnetje te spelen. Ik hoop dat mensen met een beperking niet onderschat worden, ze kunnen heel veel doen', vertelt Megan trots.

Ministadion

Met de opbrengst van de 4 Mijl van Groningen wil Kids United een eigen ministadion realiseren, met ee dugout en een scorebord.

'Het is hier nu een beetje saai. We zitten nog maar net bij PKC op het sportpark De Kring en we zouden graag een eigen tribune willen. Zodat ook familie en vrienden kunnen komen kijken. Ik ben blij dat ik daarvoor iets kan doen.'

Negentien jaar gespaard

'Veel mensen zullen mij herkennen aan mijn lange haar, dat meestal in vlechtjes zit. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor mijn cluppie, gaan deze twee superlange vlechten geknipt worden. Het haar gaat naar de Stichting Haarwens, en het geld dat ik door deze actie hoop op te halen zal geheel naar Kids United gaan', legt Megan uit.

Sergio Padt knipt het haar

Sergio Padt, doelman bij FC Groningen en ook ambassadeur voor Kids United gaat het haar van Megan knippen.

'Ik heb er lang over nagedacht, maar ik vind het tijd dat het eraf gaat. Ik hoop dat Sergio kan knippen, anders sta ik voor aap. Maar alles voor mijn club.'

Trotse moeder

'Ik ben supertrots en vind het stoer dat ze haar haar laat knippen voor Kids United', zegt haar moeder Jan Weites.

'De club is ook meer dan alleen voetbal. Kids United is een onderdeel van haar sociale leven, al haar vrienden spelen hier. Het is voor de kinderen zo belangrijk dat zij bij een club horen en dat zij het gevoel hebben dat zij ook iets kunnen. En niemand wordt hier uitgelachen.'

