Groningen is binnenkort een gaycafé rijker

Ze waren er al een dik jaar mee bezig, en vandaag kregen Peter Westra en zijn companen Wim Kuiper en Frank Smit dan eindelijk de sleutel. Groningen krijgt binnenkort een nieuw gaycafé, genaamd 'Café de Prins'.

Het café komt in het voormalige pand van Café Kachel en zal begin december opengaan voor publiek.

Bruisend

De doelgroep voor het café is volgens Westra 25 jaar en ouder. 'Het moet een plek worden zoals Decadent dat was, waar wij ons op onze plek voelden. Dat was dé plek om naartoe te gaan, daar bruiste het. Nadat Decadent dichtging, was er De Kast, maar daar kwamen vooral 18 en 19 jarigen. Daar voelden wij ons niet echt op onze plek.'

Veiligheid

Meerdere panden passeerden het afgelopen half jaar de revue, maar de keuze viel uiteindelijk op het pand in de Zwanestraat.

'We wilden ons niet vestigen in de Peperstraat of de Poelestraat. Mensen moeten een veilig gevoel hebben wanneer ze naar Café de Prins toe gaan. Dat kunnen wij ze bieden in de Zwanestraat, daar niet.'

Hip

Het pand waarin Café de Prins in wordt gevestigd, is op dit moment nog een onvervalste bruine kroeg. Dat moet veranderen, zegt Westra.

'Wij willen een hip en modern café, waar mensen gezellig aan de bar kunnen zitten. Daar zullen lekkere biertjes worden geschonken uit de tap, maar ook wijntjes. Want daar houden we van.'

Geheim

De eigenaren denken dat het mee zal helpen dat ze zelf ook bij de doelgroep horen. 'Wij zijn alle drie homoseksueel. De een is in de 20, ikzelf ben begin 30 en de ander is eind 30. Daarnaast zullen we ook dingen organiseren als pubquizen, etc. De gezelligheid staat voorop.'

Vergunning

Voordat Café de Prins haar deuren zal openen voor het publiek, moet er flink verbouwd worden. Maar ook de vergunningen zijn nog niet verleend, daar wordt nog op gewacht.

Westra verwacht dat alles rond het begin van december geregeld is.

