Leek is klaar met verloederde panden

De gemeente Leek wil optreden tegen slecht onderhouden panden. Woningen die in een slechte staat verkeren moeten opgeknapt worden.

Een aantal panden in de gemeente ziet er volgens wethouder Hans Morssink niet goed uit. 'Wij hebben eigenaren van deze woningen verzocht om hun huizen aan te passen, maar er gebeurt niks. Dat is ons, maar ook de wijkraden, een doorn in het oog.'

Excessen

De gemeente wil gebruik maken van een zogenaamde excessenregeling. 'Met deze regeling hebben wij een extra instrument om op te treden. Een welstandscommissie bepaalt aan welke minimale eisen het pand moet voldoen. Op basis daarvan kunnen wij mensen bevelen om woningen op te knappen.'

Dit idee moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden.