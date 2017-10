LIVE: Minister Hennis verantwoordt zich in Mali-debat

'Het zijn gitzwarte dagen.' Aan het begin van haar verantwoording in de Tweede Kamer staat Defensie-minister Hennis-Plasschaert stil bij het feit dat nabestaanden van de omgekomen Groninger militairen en andere betrokkenen opnieuw een moeilijke periode beleven na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De Kamerfracties hebben dinsdagmiddag tijdens het Mali-debat keihard geoordeeld over Hennis-Plasschaert. Haar toekomst als minister hangt aan een zijden draad.

Groninger militairen

De Kamer debatteert dinsdag met de minister over het ongeluk met een mortier in Mali, waarbij in juli 2016 twee Groninger militairen om het leven kwamen en één Groninger militair zwaargewond raakte. Uit een rapport van de OVV blijkt dat Defensie 'ernstig tekortgeschoten' is in de zorg voor de veiligheid van de militairen.

