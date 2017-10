Minister Hennis: 'Ik ga binnenkort naar Groningen om nabestaanden te bezoeken'

'Niet alle nabestaanden van gesneuvelde militairen zitten op een politicus te wachten. Daarom past mij terughoudendheid. Maar ik ben zeer begaan met alle families die een vader of zoon in dienst van Defensie hebben verloren.'

Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie (VVD) dinsdagavond tijdens het Mali-debat in de Tweede Kamer.

Groninger militairen

De Kamer debatteert met de minister over het ongeluk met een mortier in Mali, waarbij in juli 2016 twee Groninger militairen om het leven kwamen en één Groninger militair zwaargewond raakte. Uit een rapport van de OVV blijkt dat Defensie 'ernstig tekortgeschoten' is in de zorg voor de veiligheid van de militairen.

Op bezoek bij nabestaanden

'Na de fatale gebeurtenissen in 2016 was ik bij de aankomst van de militairen op vliegveld Eindhoven. Ik heb toen direct met de nabestaanden gesproken. Met enige regelmaat informeer ik hoe het met de families gaat. Wetende dat niet iedereen op een politicus zit te wachten, vaar ik op de adviezen die ik krijg. Vorige week vrijdag heeft de Commandant der Strijdkrachten de nabestaanden bezocht. Namens mij heeft hij toen gevraagd of de families het op prijs zouden stellen als ik contact met hen zou opnemen. Het antwoord was bevestigend en dus heb ik 's avonds met de nabestaanden gebeld. Binnenkort ga ik naar Groningen om ze te bezoeken.'

Keiharde Kamer

De Kamerfracties hebben dinsdagmiddag tijdens het Mali-debat keihard geoordeeld over Hennis-Plasschaert. De bewindsvrouw erkent dat ze afgelopen donderdag 'knullig' heeft gereageerd, toen ze zei dat ze niet zou aftreden, maar optreden. 'Maar ook ik ben maar een mens', verdedigt de minister zich.

