'Met één druk op de knop tap je verse pindakaas'

Een documentaire over wielrenner Laurens ten Dam in Amerika veranderde het leven van Coen Beukenkamp en Michelle Mulders uit de stad Groningen.

In de documentaire tapt de wielrenner in een supermarkt een potje pindakaas uit een pindakaasmachine. 'Dat hebben we in Nederland niet', zegt Ten Dam in de docu. 'Nog niet', dachten beide Groninger ondernemers.

Pindakaasmachines

Deze week kreeg het stel de sleutels van het pand aan de Oosterhamrikkade in de stad. Nog dit jaar hopen ze daar hun bedrijf 'Wenutbutter' te openen. Het bedrijf fabriceert nu al pindakaasmachines voor supermarkten, boederijwinkels en andere instellingen.

Met die machines kunnen klanten hun eigen potje pindakaas tappen. In hun nieuwe pand gaan ze zowel de machines als hun eigen pindakaas produceren.

Tappen

Na het zien van de wielerdocumentaire in 2014 bestelden Beukenkamp en Mulders een pindakaasmachine uit de Verenigde Staten. Inmiddels laten ze de apparaten zelf maken. Op twintig plekken in Nederland staan nu al de machines van Wenutbutter.

In onze provincie bijvoorbeeld in een boerderijwinkel in Winschoten. 'Je kan het vergelijken met de sinaasappelsapmachines die je in sommige supermarkten ziet. Mensen kunnen met een druk op de knop een vers potje pindakaas tappen van alleen pinda's en geen toevoegingen', vertelt Beukenkamp.

Speciaal-pindakaas

Had je tot voor kort twee soorten pindakaas, normale en eentje met stukjes noot, tegenwoordig staan er in de supermarkten verscheidene soorten. Met chilipepers, honing, caramel en zeezout.

'Je kan het vergelijken met hoe het met bier is gegaan,' zeggen de ondernemers erover. 'Tot voor en paar jaar had je eigenlijk alleen pils van bekende merken. Als je nu kijkt staan er allerlei nieuwe speciaal bieren van nieuwe merken. Met pindakaas gaat het net zo.'

2018

De Groninger ondernemers hopen nog dit jaar hun machines hier te kunnen laten maken. De bedoeling is dat de Groninger pindakaas vanaf 2018 op de markt komt.

