Gemeente verkoopt pand Brasserie Ziel

Uitbater Alwin Burgler van Brasserie Ziel neemt het pand waar hij nu in zit over van de gemeente Delfzijl. Op dit moment huurt hij het nog, maar de zaken gaan zo goed dat hij het wil kopen. De overname betekent wel een tegenvaller voor de gemeente.

De horeca-ondernemer opende vijf jaar geleden samen met zijn vrouw Johanna de deuren van hun restaurant aan de Schoolstraat in Delfzijl. Het pand - het voormalig Hervormd Centrum - moest wel flink opgeknapt worden, omdat het er verpauperd en verlaten bij stond.

Horecaplein

Burgler had al langer een oogje op deze locatie, omdat het dichtbij het centrum is. Ook grenst het aan het Molenbergplein, wat in de afgelopen jaren met de komst alle horeca de huiskamer van Delfzijl is geworden. 'Het is een horecaplein, dus wij passen prima in het plaatje', zegt Burgler. Daarom heeft hij pand in 2012 samen met de gemeente onder handen genomen.

In het huurcontract met de gemeente stond de optie om het gebouw in de toekomst over te nemen. Het pand staat bij de gemeente te boek voor ruim drie ton. Een makelaar heeft vastgesteld dat Burgler het voor 215.000 euro over kan nemen. Dat is dus een tegenvaller van 85.000 euro voor de gemeente. Toch gaf de gemeenteraad vorige week groen licht voor de verkoop aan de ondernemer.

Parkeergelegenheid

Burgler is blij met de overname, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen om de ontwikkelingen naast hem: het oude postkantoor. Dat wordt volgend jaar verbouwd tot gezondheidscentrum vanwege de sluiting van het Delfzicht ziekenhuis.

'Er komen straks zoveel bezoekers. De parkeerplaatsen staan overdag vaak nu al vol. Wat gaat er straks met al die extra auto's gebeuren?'

Voor de deur

De gemeente heeft daar vooralsnog geen pasklaar antwoord op. Burgler is samen met collega-ondernemers in gesprek daarover, want hij wil wel voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

'Wij richten ons met de lunch ook op de zakenwereld. Die willen voor de deur parkeren. Als dat niet kan, rijden ze door naar een andere plek. Dat willen we te allen tijde voorkomen', aldus Burgler.