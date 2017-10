Minister Hennis en hoogste militair Middendorp treden af om dodelijk mortierongeval Mali (update)

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert neemt ontslag als minister van Defensie. Dat maakte ze dinsdagavond bekend tijdens een Kamerdebat over het mortierongeval in Mali. Dat kostte het leven aan twee Groninger militairen. Een derde Groninger militair raakte zwaargewond.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in deze zaak 'ernstig tekort geschoten'. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp dient volgens Hennis-Plasschaert ook zijn ontslag in.

Fel verdedigd

De Tweede Kamer kende weinig mededogen met de minister. Zelfs haar eigen VVD spaarde haar niet. Kamerlid Han ten Broeke sprak van een 'aaneenschakeling van vermijdbare fouten'. Hennis verdedigde zich fel voordat zij uiteindelijk haar ontslag aankondigde.

Neem verantwoordelijkheid ten volle

'Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle', zei Hennis. 'Het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie.' Ze liet weten dat tekorten bij Defensie nooit een excuus kunnen zijn.

Hennis zei dat op meerdere momenten 'menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen, waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar.'

'Geen twijfel over integriteit'

Generaal Tom Middendorp heeft zijn functie neergelegd omdat er geen twijfel mag zijn over zijn integriteit en de adviezen die hij heeft gegeven over de doorgang van buitenlandse militaire missies. Hij zei dat in een toelichting op zijn beslissing om op te stappen als hoogste militair.

'Het doet mij vreselijk pijn om op deze manier te moeten vertrekken', zei Middendorp. Maar volgens hem staat die pijn in schril contrast met de pijn van de nabestaanden. 'In gedachten ben en blijf ik bij hen', aldus Middendorp.

Lees ook:

- Minister Hennis: 'Ik ga binnenkort naar Groningen om nabestaanden te bezoeken'

- Kamer oordeelt keihard over minister Hennis in Mali-debat

- Kondigt minister Hennis haar vertrek aan tijdens Mali-debat?